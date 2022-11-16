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Прозрение 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прозрение
Киноафиша Сериалы Прозрение Сезоны Сезон 1

Прозрение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прозрение»

В 1 сезоне сериала «Прозрение» Анна уже десять лет состоит в браке. Ее супруг Юрий намного старше девушки, но они отлично ладят между собой. Оба являются выходцами из благополучных семей, их родители были интеллигентами. Единственное, что волнует Аню, это отсутствие детей. В день очередной годовщины со дня бракосочетания происходит трагедия. Мама Ани уходит из жизни. Еще до приезда врачей у отца случается инфаркт, и он отправляется вслед за супругой. Мать Юры Виолетта Сергеевна решила поддержать невестку. Аня даже не догадывается, что вскоре в ее жизни произойдут еще более серьезные изменения...

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Список серий 1-го сезона сериала «Прозрение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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