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Найди меня, счастье 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Найди меня, счастье
Киноафиша Сериалы Найди меня, счастье Сезоны Сезон 1

Найди меня, счастье 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Найди меня, счастье»

В 1 сезоне сериала «Найди меня, счастье» в центре событий оказывается одинокая женщина по имени Евгения. Она всеми силами хочет помочь своей матери, попавшей в неприятную историю. Мошенники обвели ее вокруг пальца и почти лишили дома, за который теперь полагается заплатить солидные «откупные». Таких средств у Жени нет, однако по счастливой случайности она встречает на своем пути состоятельного предпринимателя Ивана. Он готов оказать девушке содействие при условии, что она фиктивно выйдет за него замуж. Таким образом, мужчина избежит посягательств со стороны своей бывшей супруги.

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Список серий 1-го сезона сериала «Найди меня, счастье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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