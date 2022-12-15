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Литвиненко 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Литвиненко
Киноафиша Сериалы Литвиненко Сезоны Сезон 1

Litvinenko
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Литвиненко»

В 1 сезоне сериала «Литвиненко» действие происходит в середине нулевых в Москве. Сотрудник ФСБ и КГБ России, специализирующийся на борьбе с терроризмом, стал жертвой отравления полонием — редким и крайне опасным радиоактивным веществом. Александр Литвиненко часто критиковал политику российского руководства и обвинял высокопоставленных лиц во многих преступлениях. Последние дни своей жизни он провел в лондонской клинике. В 2014-2015 годах в Великобритании по делу гибели Литвиненко провели общественное дознание. Расследование загадочного отравления стало одним из самых сложных дел для столичной полиции.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Литвиненко» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 декабря 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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