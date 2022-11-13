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Кочевница 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кочевница
Киноафиша Сериалы Кочевница Сезоны Сезон 1

Кочевница 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кочевница»

В 1 сезоне сериала «Кочевница» Вика Беляева работает в полиции. В отличие от остальных коллег, она так и не обзавелась семьей, поэтому начальство чаще других отправляет ее в командировки. Вот и теперь Вика отправляется в Ярославль, где произошло скандальное убийство сотрудника правоохранительных органов. Беляевой нужно раскрыть дело, а также избежать шумихи. В подмосковном городе она сразу же сталкивается со своим бывшим возлюбленным, Сережей Лимановым. Он занят поисками своей внезапно пропавшей супруги-актрисы — той самой особы, из-за которой они с Беляевой разорвали отношения.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кочевница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2022
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
13 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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