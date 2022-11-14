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По ту сторону солнца 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала По ту сторону солнца
Киноафиша Сериалы По ту сторону солнца Сезоны Сезон 1

По ту сторону солнца 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «По ту сторону солнца»

В 1 сезоне сериала «По ту сторону солнца» в центре событий оказываются «умницы-красавицы» Аня и Катерина. Девушки дружили с юных лет и вместе росли в маленьком провинциальном городке на побережье. Правда, Катя на малой родине не задержалась — она удачно вышла замуж и уехала в столицу. А вот Катя, пережив трагедию в семье и предательство любимого человека, осталась там и ушла в работу. По прошествии двух лет Катя пригласила Аню в Москву. В родном городке девушку ничего не держит – мать ушла из жизни, отец вступил в новый брак, а приятель Игорь, которого она полюбила, внезапно исчез. Переехав в Москву, Аня угодила в логово интриг и опасностей...

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Список серий 1-го сезона сериала «По ту сторону солнца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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