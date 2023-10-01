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Не дождетесь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не дождетесь
Киноафиша Сериалы Не дождетесь Сезоны Сезон 1

Не дождетесь 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не дождетесь»

В 1 сезоне сериала «Не дождетесь» Виталик, всю жизнь промышляющий аферами, угодил в неприятности. Испытывая необходимость «залечь на дно», он устроился сотрудником в дом престарелых. Виталик цинично относится к новой работе, желая лишь навариться на беспомощных стариках. Однако вскоре герой понимает, что среди постояльцев дома престарелых немало удивительных личностей с невероятными судьбами. Отношение Виталика к старикам меняется. Он проникается их взглядами и осознает, что душой они по-прежнему молоды. Теперь мошеннику искренне хочется сделать для них что-то хорошее...

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Не дождетесь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 октября 2023
График выхода всех сериалов
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