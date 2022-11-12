Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Светлана 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Светлана
Киноафиша Сериалы Светлана Сезоны Сезон 1

Светлана 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Светлана»

В 1 сезоне сериала «Светлана» действие происходит в российской столице. Жизнь успешной бизнесвумен Светланы меняется, когда она узнает, что ее супруг изменяет ей. Света решает начать свою жизнь с чистого листа и отправляется в небольшой приморский городок, откуда она родом. Много лет назад Света родила здесь мальчика, который появился на свет с тяжелейшим пороком сердца. Врачи заявили, что он не выживет, и Света оставила сына. С тех пор ее не покидало чувство вины. Настал момент выяснить, что произошло с младенцем. Света устраивается волонтером в детскую провинциальную больницу и знакомится с врачом Юрием...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Светлана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 2022
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше