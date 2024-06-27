Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Моя леди Джейн 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя леди Джейн
Киноафиша Сериалы Моя леди Джейн Сезоны Сезон 1

My Lady Jane
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя леди Джейн»

В 1 сезоне сериала «Моя леди Джейн» после смерти Генриха VIII Тюдора на трон восходит его наследник Эдуард VI. Тем временем в семье Грей королевских кровей растет милая и очаровательная девушка по имени Джейн. Ее родители хотят, чтобы она стала супругой Эдуарда, но молодой король вот-вот умрет. Глава Тайного совета Джон Дадли пытается сосватать Джейн своего сына. Этот союз будет выгоден для обеих сторон, но Джейн сложно побороть отвращение в отношении навязанного жениха. Тем не менее она отправляется под венец с Гилфордом. Но впоследствии все меняется, и у Джейн просыпаются истинные чувства к мужу...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Моя леди Джейн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кто будет следующим в очереди? Who'll Be The Next In Line?
Сезон 1 Серия 1
27 июня 2024
Дикая штучка Wild Thing
Сезон 1 Серия 2
27 июня 2024
С такой девушкой, как ты With A Girl Like You
Сезон 1 Серия 3
27 июня 2024
Синяя птица мертва Bluebird Is Dead
Сезон 1 Серия 4
27 июня 2024
Я изменю мир I'm Gonna Change the World
Сезон 1 Серия 5
27 июня 2024
Я чувствую себя свободным I Feel Free
Сезон 1 Серия 6
27 июня 2024
Другая девушка, другая планета Another Girl, Another Planet
Сезон 1 Серия 7
27 июня 2024
Боже, храни королеву God Save The Queen
Сезон 1 Серия 8
27 июня 2024
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше