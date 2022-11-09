Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Месть от третьего лица 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Месть от третьего лица
Киноафиша Сериалы Месть от третьего лица Сезоны Сезон 1

Third Person Revenge
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Месть от третьего лица»

В 1 сезоне сериала «Месть от третьего лица» в центре событий оказывается старшеклассница по имени Ок Чан Ми, которая переводится в другую школу, чтобы отыскать человека, ответственного за гибель ее брата-близнеца. В другой школе девушка занималась стрелковым спортом и неплохо разбирается в оружии. В настоящее время она сконцентрирована только на том, чтобы узнать правду о смерти своего брата. В новой школе девушка знакомится с молодым человеком по имени Джи Су Хон. Это парень, который мстит за всех слабых ребят, которых обижают одноклассники. Девушка предлагает Джи Су Хону стать ее доверенным лицом для совершения мести.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Месть от третьего лица» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 декабря 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 декабря 2022
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше