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Вызов 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вызов
Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны Сезон 1

The Calling
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вызов»

В 1 сезоне сериала «Вызов» главный герой, житель Нью-Йорка по имени Авраам всю свою жизнь посвятил работе в правоохранительных органах. Герой всегда придерживался моральных принципов и служил на совесть. Однажды он принялся за расследование вполне обычного дела. Авраам даже не мог предположить, что в скором времени вся его жизнь перевернется с ног на голову и он подвергнет сомнению собственные личные качества. Он столкнется со множеством испытаний на своем пути. Так, герой попадет в ситуацию, которая потребует от него принятия решения, прямо противоречащего его глубоким убеждениям.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Вызов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Он ушел He's Gone
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2022
Знание The Knowing
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2022
Ужас The Horror
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2022
Перерыв The Break
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2022
Шомер Shomer
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2022
Преследователи The Pursuers
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2022
Рука прилежного The Hand of Diligent
Сезон 1 Серия 7
10 ноября 2022
Безупречный и честный Blameless and Upright
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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