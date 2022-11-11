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Высокое напряжение 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Высокое напряжение
Киноафиша Сериалы Высокое напряжение Сезоны Сезон 1

Circuit Breakers 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 41 минута
О чем 1-й сезон сериала «Высокое напряжение»

В 1 сезоне сериала «Высокое напряжение» в недалеком будущем наука делает значительный скачок вперед. Теперь ученые могут превратить обычного человека в супергероя, расширив возможности его мозга. Но для взрослых такая операция опасна, лучше всего подходит неокрепшее и постоянно развивающееся сознание подростка. Когда мальчишка-курьер приносит в лабораторию пиццу, он невольно оказывается вовлечен в первый эксперимент. Выясняется, что теперь он может останавливать время, влиять на других людей, переносить вещи в пространстве и даже клонировать самого себя. Вскоре он знакомится с другими подопытными.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий сериала Высокое напряжение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Подопытный номер тринадцать Test Subject Thirteen
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2022
Подражатель Copycat
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2022
Идеальная картинка Picture Perfect
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2022
Чужая жизнь Entangled
Сезон 1 Серия 4
11 ноября 2022
Вечная жизнь Permanent Detention
Сезон 1 Серия 5
11 ноября 2022
Родительски контроль Parental Controls
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2022
No Place Like Home
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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