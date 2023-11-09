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Волшебный участок 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Волшебный участок
Киноафиша Сериалы Волшебный участок Сезоны Сезон 1

Volshebnyj uchastok 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Волшебный участок»

В 1 сезоне сериала «Волшебный участок» полицейскому Лехе достается в ведение непростой участок. Когда-то мужчина служил снайпером, а после трагедии во время задания он страдает от посттравматического синдрома и заглушает воспоминания огромными дозами алкоголя. Все меняется, когда его сестра Катя признается, что она серьезно больна, и просит брата стать опекуном ее маленькой дочери. Теперь Леха в ответе не только за себя, но и за ребенка, а значит, ему пора взяться за голову. Он уговаривает начальство принять его назад и становится участковым. Но первое же его дело оказывается слишком фантастическим, чтобы быть правдой.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Волшебный участок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 декабря 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 декабря 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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