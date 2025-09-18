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Черный кролик - 2025, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Черный кролик Сезоны Сезон 1

Black Rabbit
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черный кролик»

В 1 сезоне сериала «Черный кролик» зрители знакомятся с центральным персонажем истории – ярким и обаятельным мужчиной в исполнении Джейсона Бейтмана, жизнь которого наполнена авантюрами и нестандартными решениями. До недавнего времени герой считал свою судьбу успешно сложившейся и не требующей никаких корректив. Но когда на его пути появляются странные знаки, он вынужден пересмотреть свои взгляды и пуститься в очередную гонку на выживание. Его достойным соперником становится не менее эксцентричный и целенаправленный парень – герой Джуда Лоу. Эти двое смогут стать или лучшими друзьями, или непримиримыми врагами.

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График выхода новых серий Черный кролик 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
TBA
Сезон 1 Серия 1
18 сентября 2025
TBA
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 2025
TBA
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2025
TBA
Сезон 1 Серия 4
18 сентября 2025
TBA
Сезон 1 Серия 5
18 сентября 2025
TBA
Сезон 1 Серия 6
18 сентября 2025
TBA
Сезон 1 Серия 7
18 сентября 2025
TBA
Сезон 1 Серия 8
18 сентября 2025
График выхода всех сериалов
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