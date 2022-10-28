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Серийные убийцы Индии: Убийство в зале суда 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Серийные убийцы Индии: Убийство в зале суда
Киноафиша Сериалы Серийные убийцы Индии: Убийство в зале суда Сезоны Сезон 1

Indian Predator: Murder in a Courtroom 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Серийные убийцы Индии: Убийство в зале суда»

В 1 сезоне сериала «Серийные убийцы Индии: Убийство в зале суда» события происходят в Индии. Это история об убийстве линчевателями подозреваемого в серии жестоких преступлений. Индийский насильник по имени Бхарат Каличаран, также известный как Акку Ядав, в 2004 году был убит прямо в зале суда. Множество женщин ворвались в зал суда и убили Ядава с помощью острого оружия и камней в отместку за его десятилетний террор в местных трущобах. Ядав орудовал в городе Нагпур, и, как стало известно впоследствии, сотрудники правоохранительных органов умышленно не мешали ему. Он совершал многочисленные нападения на женщин, не опасаясь последствий.

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Серийные убийцы Индии: Убийство в зале суда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2022
График выхода всех сериалов
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