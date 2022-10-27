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В неспокойном краю 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В неспокойном краю
Киноафиша Сериалы В неспокойном краю Сезоны Сезон 1

Earthstorm 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «В неспокойном краю»

В 1 сезоне сериала «В неспоконом краю» представлены истории людей, ставших очевидцами или жертвами глобальных природных катаклизмов. Это история о разрушительных силах природы и их последствиях для человеческой жизни. Ураганы, цунами, извержения вулканов, грозы, торнадо и землетрясения способны стереть с лица земли целые селения и уничтожить множество людей. Те, кому удалось выжить после природных катастроф, делятся своим опытом и пережитым потрясением. Среди героев проекта — спасатели, путешественники, моряки и любители острых ощущений. Каждый из них может по праву считать, что родился на свет дважды.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала В неспокойном краю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Торнадо Tornado
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2022
Вулкан Volcano
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2022
Землетрясение Earthquake
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2022
Ураган Hurricane
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2022
График выхода всех сериалов
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