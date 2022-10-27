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Постер сериала Убийца романтики
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Убийца романтики, список сезонов

Romantic Killer 12+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Убийца романтики»
Убийца романтики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 27 октября 2022
 
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