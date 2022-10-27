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Убийца романтики
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Убийца романтики, список сезонов
Romantic Killer
12+
Год выпуска
2022
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Убийца романтики»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
27 октября 2022
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