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Убийца романтики 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убийца романтики
Киноафиша Сериалы Убийца романтики Сезоны Сезон 1

Romantic Killer 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийца романтики»

В 1 сезоне сериала «Убийца романтики» старшеклассница Анзу Хосино не интересуется модой или романтикой, как ее подруги. Зато она жить не может без компьютерных игр и шоколада. Все меняется, когда Анзу становится участницей проекта Волшебного мира, который призван остановить сокращение населения. Теперь помимо сладостей, видеоигр и кошек в жизни девушки появляются красивые ребята. Анзу твердо заявляет, что никогда не хотела жить в игре — симуляторе свиданий. Она знакомится с обаятельным молодым человеком, популярным, аккуратным и спортивным. Встретив Анзу, он начинает постепенно меняться.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Убийца романтики График выхода всех сериалов
Сезон 1
Откуда в магии столько юридических терминов!? Why Is there So Much Legalese in Magic!?
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2022
Детям пора спать It's Time for Children to Go to Sleep
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2022
Не жизнь, а симулятор свиданий My Life Has Become a Dating Sim
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2022
Друг детства? Да легко! The Childhood Friend is Easy Mode
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2022
В жизни с тобой еще сложнее You're More Troublesome in Flesh and Blood
Сезон 1 Серия 5
27 октября 2022
Свидание из параллельного мира A "Reincarnated-in-Another-World" Date
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2022
Ты и правда со странностями... You Sure Have Your Quirks...
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2022
Ты и правда со странностями... Goose Bumps! I Am a Goose Now
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2022
Имбирный эль — это форс-мажор Ginger Ale is a Force Majeure
Сезон 1 Серия 9
27 октября 2022
Наоборот, глупая Other Way Around, Dummy
Сезон 1 Серия 10
27 октября 2022
Просто скажи, если не нравится Just Tell Me if You Don’t Like It
Сезон 1 Серия 11
27 октября 2022
Последняя история!? Last Story!?
Сезон 1 Серия 12
27 октября 2022
График выхода всех сериалов
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