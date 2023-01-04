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Лживая жизнь взрослых, список сезонов

La vita bugiarda degli adulti 16+
Год выпуска 2023
Страна Италия
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Лживая жизнь взрослых»
Лживая жизнь взрослых - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 4 января 2023
 
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