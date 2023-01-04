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Лживая жизнь взрослых 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лживая жизнь взрослых
Киноафиша Сериалы Лживая жизнь взрослых Сезоны Сезон 1

La vita bugiarda degli adulti 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лживая жизнь взрослых»

В 1 сезоне сериала «Лживая жизнь взрослых» главной героине на пороге взросления предстоит узнать немало семейных тайн, справиться с грузом, который не для каждого взрослого человека оказался бы по силам. Предательство родных людей, неприязнь и пересуды, переходящая из рук в руки драгоценность, которая в одно и то же время объединяет семью и сеет раздор. Также Джованна впервые влюбляется, познает пугающе сильное желание любить и быть любимой… Быть подростком и вправду непросто. Особенно нелегко познавать взрослый мир, ведь окружающие только и делают, что беззастенчиво и безостановочно лгут.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Лживая жизнь взрослых График выхода всех сериалов
Сезон 1
Красота Bellezza
Сезон 1 Серия 1
4 января 2023
Сходство Somiglianza
Сезон 1 Серия 2
4 января 2023
Горечь Amarezza
Сезон 1 Серия 3
4 января 2023
Одиночество Solitudine
Сезон 1 Серия 4
4 января 2023
Любовь Amore
Сезон 1 Серия 5
4 января 2023
Правда Verità
Сезон 1 Серия 6
4 января 2023
График выхода всех сериалов
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