Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Гимнастки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гимнастки
Киноафиша Сериалы Гимнастки Сезоны Сезон 1

Corpo Libero
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гимнастки»

В 1 сезоне сериала «Гимнастки» действие происходит в итальянских Альпах, куда ежегодно стекаются все любители горнолыжного спорта. Несколько девочек-подростков из элитной женской команды приезжают сюда на международные соревнования. Они полны сил. Каждая из них обладает духом настоящего бойца, они не терпят конкуренции и не позволят никому одержать над собой верх. Девушки будут жить вместе. Они усиленно тренируются и не собираются отдавать свою победу. Каждой из них предстоит преодолеть собственные слабости, столкнуться с первыми в жизни взрослыми испытаниями и сделать непростой выбор.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Гимнастки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2022
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2022
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2022
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2022
Серия 5 Episodio 5
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2022
Серия 6 Episodio 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше