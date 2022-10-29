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Слепой метод 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Слепой метод
Киноафиша Сериалы Слепой метод Сезоны Сезон 1

Слепой метод 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Слепой метод»

В 1 сезоне сериала «Слепой метод» Ксения Воронцова устроилась к полковнику Анатолию Акимову, который после неудачного покушения полностью ослеп. Акимов лжет ей и заставляет оказать ему помощь. Даже не догадываясь, что происходит, Ксения помогает Анатолию подставить мужчину, обвинив его в убийстве, к которому тот не имеет никакого отношения. Выяснив, что оказала содействие преступнику, Ксения в отчаянии. Она понимает, что не может рассказать сотрудникам правоохранительных органов правду, ведь тогда ее упрячут за решетку вместе с Акимовым. Ксения решает, что сможет найти настоящего убийцу самостоятельно.

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Список серий 1-го сезона сериала «Слепой метод» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2022
График выхода всех сериалов
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