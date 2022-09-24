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Команда МАТЧ 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Команда МАТЧ
Киноафиша Сериалы Команда МАТЧ Сезоны Сезон 1

Команда МАТЧ 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 19
Продолжительность сезона 2 часа 13 минут
О чем 1-й сезон сериала «Команда МАТЧ»

В 1 сезоне сериала «Команда МАТЧ» в мире зверей объявляется спортивный сезон. На Олимпиаду приглашаются все команды, которые не боятся заявить о себе во всеуслышание и сразиться на поле с сильнейшими конкурентами. Среди участников оказывается и довольно причудливый коллектив. В одной общей команде каким-то чудом объединяются волк, лев, лиса, кот, як и бегемот. Сперва все смеются над этими ребятами: где это видано – дружить представителям столь разных видов, да еще и надеяться на победу в соревнованиях? Но вскоре становится понятно, что герои настроены решительно и никакие препятствия не смогут их остановить

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Список серий 1-го сезона сериала «Команда МАТЧ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Открытие
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2022
Эстафета
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2022
Брусья для бегемотиков
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2022
Рывок
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2022
Кто быстрее?
Сезон 1 Серия 5
24 сентября 2022
Первый полет
Сезон 1 Серия 6
8 октября 2022
Сила гравитации
Сезон 1 Серия 7
8 октября 2022
Самый умный
Сезон 1 Серия 8
8 октября 2022
Лишний игрок
Сезон 1 Серия 9
12 января 2023
Вижу цель
Сезон 1 Серия 10
12 января 2023
Дискобол
Сезон 1 Серия 11
18 января 2023
Свой путь
Сезон 1 Серия 12
18 января 2023
Настоящий капитан
Сезон 1 Серия 13
18 января 2023
Среди друзей
Сезон 1 Серия 14
18 января 2023
Феномен рюкзака
Сезон 1 Серия 15
15 февраля 2023
Гармония
Сезон 1 Серия 16
15 февраля 2023
Музыкальная дорожка
Сезон 1 Серия 17
15 марта 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
12 апреля 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
12 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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