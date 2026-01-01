В 1 сезоне сериала «Семь чудес» доктор Нейт Грейди известен в научном сообществе своими смелыми гипотезами и сомнительными методами их проверки. Это не просто талантливый ученый-ботаник, а настоящий гений, опережающий свое время. Но его подводит излишняя страсть к различным мистификациям, старинным легендам и народным сказаниям. Например, Нейт верит, что семь чудес древнего мира скрывают некую общую тайну, разгадав которую можно обрести мудрость предков и лучше понять окружающий мир. Он берет отпуск для собственной экспедиции и принимается за работу. А в проводники мужчина выбирает бесстрашную мошенницу Слоун Сейд.