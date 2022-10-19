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Банда Зеленая перчатка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Банда Зеленая перчатка
Киноафиша Сериалы Банда Зеленая перчатка Сезоны Сезон 1

Gang Zielonej Rekawiczki 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Банда Зеленая перчатка»

В 1 сезоне сериала «Банда Зеленая перчатка» главными действующими лицами становится отчаянная троица благородных грабительниц преклонного возраста. Неуловимой банде много лет удавалось скрываться от правосудия. Однако их последнее ограбление пошло не по плану, и героиням пришлось действовать экспромтом. Так они оказываются в доме престарелых, где надеются укрыться от бдительных полицейских. Центром помощи пожилым людям управляет коварная и безжалостная Маржена. Пока полиция идет за грабительницами по пятам, они продолжает свою деятельность, подарив обитателям дома престарелых вторую молодость. 

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Банда Зеленая перчатка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 октября 2022
График выхода всех сериалов
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