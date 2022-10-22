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Весна перемен 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Весна перемен
Киноафиша Сериалы Весна перемен Сезоны Сезон 1

Весна перемен 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Весна перемен»

В 1 сезоне сериала «Весна перемен» Нина работает преподавателем русского языка и литературы в районной школе. Она посвящает все свое свободное время ученикам. Нина и сама хотела бы стать матерью, но ее супруг убежден, что они не могут себе позволить этого ввиду материального положения. Больше всего из ее подопечных Нину заботит подросток Федор. Его мать отсидела срок и теперь злоупотребляет алкоголем, бабушка тяжело больна, а сам мальчик неоднократно воровал. Нина решает окружить ученика заботой и заменить ему мать. Погрузившись в его проблемы, она не замечает, что с ее здоровьем тоже не все в порядке...

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Список серий 1-го сезона сериала «Весна перемен» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2022
График выхода всех сериалов
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