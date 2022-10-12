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Танго для одной 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Танго для одной
Киноафиша Сериалы Танго для одной Сезоны Сезон 1

Танго для одной 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Танго для одной»

В 1 сезоне сериала «Танго для одной» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Александра. Она 15 лет работала в архиве и не собиралась радикально менять свою жизнь, но к этому героиню вынудили обстоятельства. Неожиданно она узнает, что может претендовать на наследство. Саше досталось целое состояние от сестры, которая пропала без вести. Вместе с крупной суммой Саше перепали и серьезные проблемы. Ее сестра была связана с преступным миром, представители которого занялись поисками Саши. Ей пришлось изменить внешность и начать вести себя по-другому. Она успешно избежала западни, чтобы угодить в любовные сети.

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Список серий 1-го сезона сериала «Танго для одной» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2022
График выхода всех сериалов
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