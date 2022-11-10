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Онлайф 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Онлайф
Киноафиша Сериалы Онлайф Сезоны Сезон 1

Онлайф 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Онлайф»

В 1 сезоне сериала «Онлайф» раньше жизнь главных героинь строилась вокруг притворства. Они сами создавали в виртуальном пространстве образ, которому не соответствовали в реальной жизни, публиковали лучшие фотографии и всячески демонстрировали, что счастливы. Теперь им предстоит максимально прожить свои истинные эмоции, научиться слышать себя и сделать существенный шаг к своим желаниям в реальной жизни. Героини станут участницами психологического марафона, после чего их жизнь существенно поменяется. Теперь в рамках марафона подруги выкладывают истории о «счастливом материнстве», «семейной жизни», «любви» и «увлечениях».

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Онлайф График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 декабря 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
6 декабря 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
8 декабря 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
13 декабря 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
15 декабря 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 декабря 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
22 декабря 2022
Сезон 15
Сезон 1 Серия 15
27 декабря 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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