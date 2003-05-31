Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Секретные материалы Стрейнджа 2003, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Секретные материалы Стрейнджа
Киноафиша Сериалы Секретные материалы Стрейнджа Сезоны Сезон 1

Strange 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Секретные материалы Стрейнджа»

В 1 сезоне сериала «Секретные материалы Стрейнджа» пастор Джон Стрейндж проводит службы и наставляет прихожан в провинциальной католической церкви небольшого городка. Но его вера в незыблемость света и добра терпит серьезное испытание, когда поблизости начинают происходить кошмарные убийства. Мужчина понимает, что в мире существуют и темные силы, способные влиять на людей, вне зависимости от их веры в Бога и исполнения церковных ритуалов. За эти домыслы Джона отстраняют от церкви, но он не отчаивается и посвящает себя доказательству существования демонов, а главное – борьбе с ними.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Секретные материалы Стрейнджа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Зоксим Zoxim
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2003
Каа-Джинн Kaa-Jinn
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2003
Коста Бурра Costa Burra
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2003
Инкуб Incubus
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2003
Дубюкк Dubuykk
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2003
Асмот Asmoth
Сезон 1 Серия 6
5 июля 2003
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше