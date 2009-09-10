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Первокурсники 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Первокурсники
Киноафиша Сериалы Первокурсники Сезоны Сезон 1

Off the Hook
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первокурсники»

В 1 сезоне сериала «Первокурсники» события разворачиваются в кампусе одного из престижных британских университетов. Студенты первого курса заселяются в новые комнаты и знакомятся со своими соседями. Среди них оказывается вчерашний выпускник Дэнни, которому страшно не везло все школьные годы. Он был аутсайдером и никому не нравился, поэтому поступление в вуз стало его шансом все изменить. Однако в одну комнату с ним неожиданно вселяется его старый знакомый – «худший лучший друг на свете» Шейн, который когда-то был единственным приятелем Дэнни. Похоже, этим двоим вновь придется добиваться всего на пару.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Первокурсники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 сентября 2009
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 сентября 2009
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2009
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2009
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 октября 2009
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2009
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 октября 2009
График выхода всех сериалов
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