Wahl Street 2021 - 2022, season 2

Wahl Street season 2 poster
Wahl Street
Wahl Street
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Wahl Street" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Уол-стрит» продолжается история о жизни популярного актера по имени Марк Уолберг, который успешно совмещает свою деятельность в киноиндустрии с ведением крупного бизнеса. Марк Уолберг поделится своей историей, расскажет об основных компаниях, среди которых сеть фитнес-центров F45, заведения общественного питания Wahlburgers, о которых уже сняли реалити-проект длиною в 5 лет, собственный бренд одежды Municipal и продюсерский центр Unrealistic Ideas. Правда, в жизни Марка есть место и поражениям. В проекте показаны не только удачные инвестиции, но и неудавшиеся проекты звезды.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
6.1 IMDb

Season 2 list of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Leap of Faith
Season 2 Episode 1
6 October 2022
Taking a Shot
Season 2 Episode 2
6 October 2022
IPO or No?
Season 2 Episode 3
6 October 2022
Alma Always
Season 2 Episode 4
6 October 2022
50 is the New 30
Season 2 Episode 5
6 October 2022
Wahlberg Meets Wall Street
Season 2 Episode 6
6 October 2022
Test Drives and Test Screenings
Season 2 Episode 7
6 October 2022
Mark on a Mission
Season 2 Episode 8
6 October 2022
Here's to Stu
Season 2 Episode 9
6 October 2022
The Move
Season 2 Episode 10
6 October 2022
TV series release schedule
