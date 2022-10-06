Во 2 сезоне сериала «Уол-стрит» продолжается история о жизни популярного актера по имени Марк Уолберг, который успешно совмещает свою деятельность в киноиндустрии с ведением крупного бизнеса. Марк Уолберг поделится своей историей, расскажет об основных компаниях, среди которых сеть фитнес-центров F45, заведения общественного питания Wahlburgers, о которых уже сняли реалити-проект длиною в 5 лет, собственный бренд одежды Municipal и продюсерский центр Unrealistic Ideas. Правда, в жизни Марка есть место и поражениям. В проекте показаны не только удачные инвестиции, но и неудавшиеся проекты звезды.