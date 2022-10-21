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Они: Легенда о Боге грома 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Они: Легенда о Боге грома
Киноафиша Сериалы Они: Легенда о Боге грома Сезоны Сезон 1

ONI 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Они: Легенда о Боге грома»

В 1 сезоне сериала «Они: Легенда о Боге грома» в центре событий оказывается маленькая и невероятно смелая девочка, которая должна защитить деревенских жителей от вторжения разъяренных демонов. Дочери одного из богов Онари досталась непростая миссия. Она должна будет последовать примеру героев из японской мифологии и спасти свою деревню от злых сил. Но для этого главной героине требуется раскрыть свои уникальные способности. Храбрая юная девчонка оказывается между двух разъединенных миров. Ей предстоит пережить немало захватывающих приключений и столкнуться с серьезными испытаниями.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Они: Легенда о Боге грома График выхода всех сериалов
Сезон 1
Куши Онари Puterea lui Onari
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2022
Могучие Боги Грозы Zeii furtunii
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2022
Правда Adevărul
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2022
Восход Кровавой Луны Apare Luna Demonilor
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2022
График выхода всех сериалов
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