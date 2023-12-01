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Кеша должен умереть 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кеша должен умереть
Киноафиша Сериалы Кеша должен умереть Сезоны Сезон 1

Kesha dolzhen umeret 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кеша должен умереть»

В 1 сезоне сериала «Кеша» успешный архитектор и просто харизматичный мужчина Иннокентий Мельников три раза связывал себя супружескими узами. Все три брака закончились разводом, однако в жизни своих женщин – Лены, Юли и Варвары – он продолжает быть главным мужчиной. Кеша оказывает им помощь, поддерживает связь и периодически спит. Однако жизнь вносит свои коррективы в эту удобную схему, когда в жизни Кеши появляется еще одна любовница – Алла. И женщин Кеши ужасает даже не столько то, что ни одна из них не станет для него единственной, сколько то, что новая возлюбленная Кеши принадлежит к совсем другому «кругу».

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кеша должен умереть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 декабря 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 декабря 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 декабря 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 декабря 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 декабря 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 января 2024
График выхода всех сериалов
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