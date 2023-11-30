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Готовые 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Готовые
Киноафиша Сериалы Готовые Сезоны Сезон 1

Obliterated 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Готовые»

В 1 сезоне сериала «Готовые» действие происходит в Лас-Вегасе, где всегда царит атмосфера беззаботности. Жители города веселятся в барах, клубах и казино, понятия не имея, что над ними нависла смертельная угроза. С этим под силу разобраться только членам элитного подразделения экстренного реагирования. Правда, главные герои тоже позволили себе расслабиться. Они вовсю кутят на вечеринке, где алкоголь льется рекой, а красивые девушки готовы на все. Но вскоре выясняется, что обезвреженная героями взрывчатка была поддельной. Теперь команда должна в срочном порядке отыскать настоящую бомбу.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Готовые График выхода всех сериалов
Сезон 1
Американские герои Real American Heroes
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2023
Рожденный в СССР Born in the U.S.S.R.
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2023
Игра в кости Craps
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2023
Дорога позора Walks of Shame
Сезон 1 Серия 4
30 ноября 2023
Пули! Пули! Пули! Shots! Shots! Shots!
Сезон 1 Серия 5
30 ноября 2023
Из Вегаса с любовью From Vegas with Love
Сезон 1 Серия 6
30 ноября 2023
Дождь Make It Rain
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 2023
Последний вызов Last Call
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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