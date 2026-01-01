Оповещения от Киноафиши
Little Secrets , 1 сезон

Little Secrets Сезон 1
Little Secrets
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Little Secrets»

В 1 сезоне сериала Little Secrets жизнь Марин разрушена после того, как кто-то похитил ее сына Себастьяна. Через год все улики, связанные с исчезновением ребенка, приводят в тупик. Героиня почти потеряла надежду. Внезапно она узнает, что у ее супруга интрижка с молодой женщиной. Марин, лишившаяся сына, не хочет потерять еще и мужа. По мере того как усиливается ее одержимость неверностью супруга, все вокруг выходит из-под контроля. Все герои этой истории хранят свои секреты. Некоторые из них совсем незначительные, но другие поистине ужасны и способны привести к разрушительным последствиям.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Little Secrets

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
