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The Cage 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала The Cage
Киноафиша Сериалы The Cage Сезоны Сезон 1

The Cage
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «The Cage»

В 1 сезоне сериала The Cage главным действующим лицом этой драматической истории становится социальный консультант, который оказывает помощь супружеской паре. Муж и жена, находящиеся в браке десять лет, постоянно конфликтуют друг с другом и находятся на грани развода. Главная задача консультанта – помочь им разрешить противоречия и лучше понять позиции друг друга, чтобы избежать разрыва отношений. В то время как консультант работает со своими клиентами, он сталкивается с проблемами в собственной личной жизни. Погружаясь в развитие отношений своих клиентов, герой получает возможность иначе взглянуть на решение семейных проблем.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала The Cage График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 сентября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 сентября 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 сентября 2022
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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