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Три мушкетера 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Три мушкетера
Киноафиша Сериалы Три мушкетера Сезоны Сезон 1

The Three Musketeers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три мушкетера»

В 1 сезоне сериала «Три мушкетера» действие разворачивается во времена правления в Корее мощнейшей и влиятельнейшей династии Чосон. Главный герой истории – новый наследник империи, которому вскоре должен перейти трон. Принц Со-хен – отчаянный воин, добрый и мудрый человек. Однако далеко не все подданные относятся к будущему правителю с должным почтением. У Со-хена есть достаточное количество недоброжелателей, которые так и мечтают его скомпрометировать. К счастью, у юноши есть и верные друзья – воины Хо Сын-пхо и Ан Мин-со. Однажды к ним присоединяется молодой кандидат в рыцари – Пак Таль-хян.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Три мушкетера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первая встреча First Encounter
Сезон 1 Серия 1
17 августа 2014
Три мушкетера The Three Musketeers
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2014
Секретная миссия Secret Mission
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2014
Защитите вражеского генерала Ингулдая Protect the enemy general Ingguldai
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2014
Дуэль The Duel
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2014
Командир Ким Чжа Джум Commander Kim Ja Jum
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2014
Ми Рён и Хян Сон Mi Ryung and Hyang Sun
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2014
Желание наследной принцессы The Crown Princess' Wish
Сезон 1 Серия 8
5 октября 2014
Немедленное исполнение Immediate Execution
Сезон 1 Серия 9
12 октября 2014
Один за всех, все за одного One for All, All for One
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2014
Поцелуй A Kiss
Сезон 1 Серия 11
26 октября 2014
Письмо с материка A Letter from the Mainland
Сезон 1 Серия 12
2 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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