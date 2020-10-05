Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сладкие сны в замке Князя тьмы 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сладкие сны в замке Князя тьмы
Киноафиша Сериалы Сладкие сны в замке Князя тьмы Сезоны Сезон 1

Sleepy Princess in the Demon Castle 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сладкие сны в замке Князя тьмы»

В 1 сезоне сериала «Сладкие сны в замке Князя тьмы» предводитель демонов похищает прелестную принцессу по имени Аврора и заточает ее в свой замок. Но пленная принцесса не собирается там скучать. Она хочет проводить время с пользой – либо спать, либо доставлять неприятности демонам, которые ее похитили, а теперь караулят. Уснуть в этом месте Авроре нелегко, и она прибегает к различным способам, чтобы погрузиться в сон. Ведь, в конце концов, несмотря на ужасы, которые таит в себе Земля Демонов, все, чего хочет принцесса, – это хорошенько выспаться. Тем временем один герой готов столкнуться с любой опасностью, чтобы спасти принцессу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Сладкие сны в замке Князя тьмы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бессонная принцесса замка Sleepless Princess of the Castle
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2020
Принцесса и яростный пух The Princess and Furious Fluff
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2020
Принцесса и запретное знание The Princess and Forbidden Knowledge
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2020
Принцесса, разрушение и короткое путешествие The Princess, Destruction, and a Short Journey
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2020
Принцесса и женщины-воительницы The Princess and Female Warriors
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2020
Неизменный выбор принцессы The Princess' Unwavering Choice
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2020
Еще более бессонная принцесса замка Even More Sleepless Princess of the Castle
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2020
Кошмар принцессы и ужасного демона The Princess and the Frightful Demon Nightmare
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2020
Неделя обучения принцесс и заложников The Princess and Hostage Training Week
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2020
Принцесса в Эндополисе The Princess in Endopolis
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2020
Принцесса и тревожные сны The Princess and Troubling Dreams
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2020
Спящая принцесса замка демонов Sleeping Princess of the Demon Castle
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2020
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше