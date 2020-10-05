Menu
Sleepy Princess in the Demon Castle 2020, season 1

Sleepy Princess in the Demon Castle season 1 poster
Sleepy Princess in the Demon Castle 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Сладкие сны в замке Князя тьмы» предводитель демонов похищает прелестную принцессу по имени Аврора и заточает ее в свой замок. Но пленная принцесса не собирается там скучать. Она хочет проводить время с пользой – либо спать, либо доставлять неприятности демонам, которые ее похитили, а теперь караулят. Уснуть в этом месте Авроре нелегко, и она прибегает к различным способам, чтобы погрузиться в сон. Ведь, в конце концов, несмотря на ужасы, которые таит в себе Земля Демонов, все, чего хочет принцесса, – это хорошенько выспаться. Тем временем один герой готов столкнуться с любой опасностью, чтобы спасти принцессу.

7.5
Rate 12 votes
7.5 IMDb

Season 1
Sleepless Princess of the Castle
Season 1 Episode 1
5 October 2020
The Princess and Furious Fluff
Season 1 Episode 2
12 October 2020
The Princess and Forbidden Knowledge
Season 1 Episode 3
19 October 2020
The Princess, Destruction, and a Short Journey
Season 1 Episode 4
26 October 2020
The Princess and Female Warriors
Season 1 Episode 5
2 November 2020
The Princess' Unwavering Choice
Season 1 Episode 6
9 November 2020
Even More Sleepless Princess of the Castle
Season 1 Episode 7
16 November 2020
The Princess and the Frightful Demon Nightmare
Season 1 Episode 8
23 November 2020
The Princess and Hostage Training Week
Season 1 Episode 9
30 November 2020
The Princess in Endopolis
Season 1 Episode 10
7 December 2020
The Princess and Troubling Dreams
Season 1 Episode 11
14 December 2020
Sleeping Princess of the Demon Castle
Season 1 Episode 12
21 December 2020
