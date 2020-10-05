В 1 сезоне сериала «Сладкие сны в замке Князя тьмы» предводитель демонов похищает прелестную принцессу по имени Аврора и заточает ее в свой замок. Но пленная принцесса не собирается там скучать. Она хочет проводить время с пользой – либо спать, либо доставлять неприятности демонам, которые ее похитили, а теперь караулят. Уснуть в этом месте Авроре нелегко, и она прибегает к различным способам, чтобы погрузиться в сон. Ведь, в конце концов, несмотря на ужасы, которые таит в себе Земля Демонов, все, чего хочет принцесса, – это хорошенько выспаться. Тем временем один герой готов столкнуться с любой опасностью, чтобы спасти принцессу.