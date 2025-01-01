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Поросенок 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поросенок
Киноафиша Сериалы Поросенок Сезоны Сезон 1

Поросенок 6+
Оригинальное название Сезон 1
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поросенок»

В 1 сезоне сериала «Поросенок» в центре событий оказывается самый оптимистично настроенный поросенок на свете. Он убежден, что ему досталась самая лучшая жизнь. Маленький поросенок живет в хлеву со своими братьями и сестрами. Они проводят дни в деревенском дворе, где их окружает идиллический сельский пейзаж. Поросенок уверен, что все обитатели скотного двора, являются самыми милыми и доброжелательными существами на свете. Он в каждом видит своего друга. Маленький герой умеет отыскать что-то хорошее даже в самом плохом дне, полном неудач. В маленьком мире наивного и беззаботного поросенка нет места злу.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Поросенок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Няня
Сезон 1 Серия 1
TBA
Бойцовский клуб
Сезон 1 Серия 2
TBA
Картошка
Сезон 1 Серия 3
TBA
Морская свинка
Сезон 1 Серия 4
TBA
Призрак
Сезон 1 Серия 5
TBA
Олимпиада
Сезон 1 Серия 6
TBA
НЛО
Сезон 1 Серия 7
TBA
Дикая
Сезон 1 Серия 8
TBA
Похищение века
Сезон 1 Серия 9
TBA
Новый год
Сезон 1 Серия 10
TBA
Лошадь
Сезон 1 Серия 11
TBA
Жара
Сезон 1 Серия 12
TBA
Полезные ископаемые
Сезон 1 Серия 13
TBA
Сумерки
Сезон 1 Серия 14
TBA
Искусство
Сезон 1 Серия 15
TBA
Волки
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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