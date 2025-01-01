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Снежный барс. Белый отшельник 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Снежный барс. Белый отшельник
Киноафиша Сериалы Снежный барс. Белый отшельник Сезоны Сезон 1

Snow Leopard: The White Recluse 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Снежный барс. Белый отшельник»

В 1 сезоне сериала «Снежный барс. Белый отшельник» снежных барсов нечасто видели даже сами жители высокогорных плато, поскольку эти редкие животные сторонятся людей и обитают в уединенных местах. Однако члены съемочной команды приложили немало усилий и с помощью технологических инноваций, местных кочевников и ученых из Центра исследований снежного барса все-таки попали в логово ирбиса. Побывав в Монголии, Гималаях и Алтайском крае, герои рассказывают историю своих увлекательных и опасных приключений, а также делятся захватывающими кадрами и интервью с кочевниками и учеными.

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Список серий 1-го сезона сериала «Снежный барс. Белый отшельник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
График выхода всех сериалов
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