Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

С кем поведешься 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала С кем поведешься
Киноафиша Сериалы С кем поведешься Сезоны Сезон 1

С кем поведешься 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «С кем поведешься»

В 1 сезоне сериала «С кем поведешься» супруг Марины шокировал ее известием о том, что он хочет уйти. Марина, посвятившая этому браку всю себя, растеряна. Ей трудно привыкнуть к одиночеству. Однажды она случайно сбивает женщину на дороге и приглашает пострадавшую временно пожить в ее доме. Найти общий язык с Галиной оказалось нелегко. Женщины мало знакомы и абсолютно разные по характеру. Однако спустя некоторое время Галина решает помочь Марине наладить личную жизнь. В поисках счастья Галина и Марина будут знакомиться с достойными и довольно необычными мужчинами, встретят коварных мачо и постараются разобраться в самих себе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «С кем поведешься» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
16 февраля 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
16 февраля 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
18 февраля 2021
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
22 февраля 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 февраля 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 февраля 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
23 февраля 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 февраля 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 февраля 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 февраля 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
25 февраля 2021
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше