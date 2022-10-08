Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Доченьки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доченьки
Киноафиша Сериалы Доченьки Сезоны Сезон 1

Доченьки 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доченьки»

В 1 сезоне сериала «Доченьки» Вера Журавлева была спортсменкой и профессионально занималась борьбой. После тяжелой травмы ее жизнь резко изменилась. Она устроилась водителем грузовой машины, съехалась со своим другом детства Игорем, за которого собирается выйти замуж без особой любви. Травма, полученная во время боя, лишила ее возможности когда-нибудь забеременеть. В связи с этим мать Игоря недовольна выбором сына. По случайному стечению обстоятельств в жизни Веры появляется вдовец Леонид, у которого двое детей. И случается непредвиденное – неожиданно младшая дочь Леонида Марина называет Веру своей мамой.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Доченьки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше