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Семь страниц страха 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семь страниц страха
Киноафиша Сериалы Семь страниц страха Сезоны Сезон 1

Семь страниц страха 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семь страниц страха»

В 1 сезоне сериала «Семь страниц страха» преподаватель Макаров читает сочинение одного из своих студентов о том, что один из его родственников является серийным убийцей. Герой проверяет несколько фактов и убеждается, что сочинение – не вымысел. Макаров пытается найти того, кто написал эту работу. Следователь Степашин ведет дело, связанное с чудовищным убийством женщины в промышленной зоне. Он тщетно пытается убедить руководство, что это дело рук серийного убийцы. Несколько лет назад преступник смог избежать наказания, и дело закрыли в связи с суицидом, который совершил главный подозреваемый.

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Список серий 1-го сезона сериала «Семь страниц страха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2022
График выхода всех сериалов
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