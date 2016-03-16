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Прощайте, мистер Блэк 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прощайте, мистер Блэк
Киноафиша Сериалы Прощайте, мистер Блэк Сезоны Сезон 1

Goodbye Mr. Black
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 23 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прощайте, мистер Блэк»

В 1 сезоне сериала «Прощайте, мистер Блэк» в небольшом портовом корейском городке живет юноша по имени Чха Джи-вон. Это очень добрый и мягкий человек, страстно влюбленный в свою молодую невесту. Но свадьбу приходится отложить, так как сперва герой должен отслужить в военно-морском флоте на борту огромного корабля. Он отсутствует дома несколько лет, а когда возвращается, узнает, что все изменилось. Девушка не дождалась его, выйдя замуж за его лучшего друга, а он сам обвиняется в преступлении. Джи-вон вынужден покинуть родную страну и отправиться в Таиланд навстречу судьбе. Но он не забывает о мести.

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Список серий 1-го сезона сериала «Прощайте, мистер Блэк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 марта 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 апреля 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 апреля 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 апреля 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 апреля 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 апреля 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 апреля 2016
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
28 апреля 2016
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
4 мая 2016
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
5 мая 2016
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
11 мая 2016
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
12 мая 2016
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
18 мая 2016
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
19 мая 2016
График выхода всех сериалов
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