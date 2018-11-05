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Сказка о керёнской фее 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сказка о керёнской фее
Киноафиша Сериалы Сказка о керёнской фее Сезоны Сезон 1

Mama Fairy and the Woodcutter
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сказка о керёнской фее»

В 1 сезоне сериала «Сказка о керенской фее» прекрасная волшебница Сон Ок-нам из другой реальности приходит в мир людей, чтобы искупаться в чистых водах у подножия горы Керен. Но пока бессмертная девушка плещется в ручье, в нее без памяти влюбляется работающий рядом лесоруб. Мужчина знает, что если он заберет ее волшебные одежды, то она не сможет вновь вернуться в мир фей. Так он и поступает, сжигая ее наряд. Ок-нам приходится остаться с ним, а вскоре они играют свадьбу и на свет появляются их дети. Однако лесоруб не бессмертен, в отличие от Ок-нам. Он падает с утеса и погибает. Женщине придется провести 700 лет в ожидании его реинкарнации.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сказка о керёнской фее» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 декабря 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 декабря 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 декабря 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 декабря 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
18 декабря 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
24 декабря 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
25 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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