Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Весенний вальс 2006, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Весенний вальс
Киноафиша Сериалы Весенний вальс Сезоны Сезон 1

Spring Waltz
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 20
Продолжительность сезона 23 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Весенний вальс»

В 1 сезоне сериала «Весенний вальс» юный парень по имени Ли Су-хо рано лишается матери и остается на попечении отца. Это очень непростой человек, он не только нервный и суровый, но и постоянно играет в казино. Проигравшись в очередной раз, мужчина опасается за жизнь сына и прячет его от кредиторов на небольшом островке, в доме своей старой подруги. Та растит дочку Ын-ен – его ровесницу, очаровательную и добрую девочку. Но выясняется, что она очень серьезно больна и спасти ее может только дорогостоящая операция. Собрать деньги оказывается тяжело, но возможно. Однако в последний момент их крадет отец Су-хо, чтобы вернуть свой долг.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Весенний вальс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2006
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 марта 2006
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2006
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2006
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2006
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 марта 2006
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 марта 2006
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 марта 2006
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 апреля 2006
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 апреля 2006
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 апреля 2006
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 апреля 2006
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
24 апреля 2006
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
25 апреля 2006
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
1 мая 2006
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
2 мая 2006
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
8 мая 2006
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
9 мая 2006
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
15 мая 2006
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
16 мая 2006
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше