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Своя правда 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Своя правда
Киноафиша Сериалы Своя правда Сезоны Сезон 1

Своя правда 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Своя правда»

В 1 сезоне сериала «Своя правда» Марина Гусько провела юность в Азербайджане. Она поступила в педагогический вуз, поскольку в 60-е это была престижная работа. Вышла замуж за Владимира, не сомневаясь, что ей повезло встретить своего человека. Родила детей и была уверена, что их будущее будет счастливым. Она искренне надеялась, что советские власти не лгут. Однако в жизни все оказалось несколько сложнее. В семье Марины начались конфликты. Супруг надеялся, что она обеспечит ему уют и тепло, но Марине тоже требовалась от него помощь и поддержка. Вскоре Володя изменил ей и ушел из семьи. С карьерой у Марины тоже не задалось...

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Своя правда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2008
График выхода всех сериалов
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