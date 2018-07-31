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Милицейская сага 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Милицейская сага
Киноафиша Сериалы Милицейская сага Сезоны Сезон 1

Ментовская сага 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Милицейская сага»

В 1 сезоне сериала «Милицейская сага» четверо друзей начали службу в угрозыске одного из территориальных отделов столицы. Герои еще в юности, сразу после перестройки, пришли на службу в полицию. Каждый из них самоотверженно отдавался своему делу, не жалея сил, чтобы раскрыть сложные случаи. Судьбы каждого из героев уникальны. Михаил Офицеров отслужил в армии, стал постовым, но после задержания опасного преступника попал в угрозыск. Виталий Полуэктов — настоящий карьерист. Петр Бахтин перешел в отделение из танковой части, после того как отказался выполнять приказ ГКЧП во время путча. 

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Милицейская сага» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
31 июля 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
1 августа 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
2 августа 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
3 августа 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
5 августа 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
7 августа 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
8 августа 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 августа 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
10 августа 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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