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Кто, если не я? 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кто, если не я?
Киноафиша Сериалы Кто, если не я? Сезоны Сезон 1

Кто, если не я? 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто, если не я?»

В 1 сезоне сериала «Кто, если не я?» успешный московский адвокат Нина Беркутова не сомневалась, что ее жизнь сложилась. Она занимается любимым делом, сумела построить благополучные семейные отношения и ни в чем не нуждается. Но в одночасье жизнь 42-летней женщины рушится, словно карточный домик. Супруг сообщает ей, что уходит к другой женщине. В это же время Нина лишается возможности заниматься любимой работой, дети тоже постепенно отдаляются от нее. Но для решительной волевой Нины это не повод впасть в отчаяние. Переосмыслив свою жизнь, она решает, что будет бескорыстно помогать всем, кто в этом нуждается.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кто, если не я?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 марта 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 марта 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 марта 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 марта 2012
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 апреля 2012
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 апреля 2012
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 апреля 2012
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 апреля 2012
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
9 апреля 2012
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
10 апреля 2012
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
11 апреля 2012
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
12 апреля 2012
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
16 апреля 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 18
17 апреля 2012
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
18 апреля 2012
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
19 апреля 2012
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
23 апреля 2012
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
24 апреля 2012
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
25 апреля 2012
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
26 апреля 2012
График выхода всех сериалов
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