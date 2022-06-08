Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Инсайдер 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Инсайдер
Киноафиша Сериалы Инсайдер Сезоны Сезон 1

Insaoideo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Инсайдер»

В 1 сезоне сериала «Инсайдер» главным героем оказывается молодой судья, которого зовут Ким Е Хан. Он втайне расследовал дело и в конечном итоге оказался в тюрьме. Обладая незаурядными умственными способностями, стажер любую проблему способен превратить в возможность. Для героя ситуация, в которую он угодил, выглядит мрачной и обреченной, но Ким Е Хан не из тех, кто сдается без боя. Молодой человек продолжает продумывать стратегию дальнейших действий, даже будучи в тюрьме. Он будет продолжать сражаться за собственную жизнь, развиваться и делать все, чтобы справедливость восторжествовала.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Инсайдер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 июня 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 июня 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 июля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 июля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 июля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 июля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
20 июля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
21 июля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 июля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 июля 2022
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше